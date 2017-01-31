نجيب وزكريا يكتفيان بالجري حول الملعب خلال مران الأهلي اليومالثلاثاء، 31 يناير 2017 08:18 م
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الثنائي محمد نجيب ومؤمن زكريا راحة مران الفريق، اليوم الثلاثاء، على ملعب “أهلي دبي” بالإمارات والاكتفاء بأداء تدريبات الجري حول الملعب؛ بسبب معاناتهما من شد وإجهاد بالعضلة الخلفية.
ومن المقرر أن يخضع نجيب لجلسة علاج طبيعي وتأهيل، عقب مران الفريق؛ على أن يستمر في أداء البرنامج الطبي لمدة 5 أيام.
وشارك عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق بشكل تدريجي في مران الفريق الجماعي، بعدما بدأ يتعافى نسبيًا من إصابته بمزق بالعضلة الخلفية..وخضع السولية لجلسة علاج طبيعي وتأهيل عقب مران الفريق؛ من أجل تجهيزه لمباراة السوبر أمام الزمالك، المقرر لها 10 من فبراير المقبل، على كأس السوبر المصرية.
وواصل رامي ربيعة، مدافع الفريق أداء برنامجه التأهيلي؛ للتخلص من الإصابة على هامش مران الفريق اليوم..ويخضع ربيعة لجلسة علاج طبيعي وتأهيل، عقب مران اليوم، وذلك وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي وضعه الجهاز الطبي للاعب.
وقال طبيب الأهلي - في تصريح لموقع النادي اليوم - إن اللاعب ينفذ -في الوقت الحالي- برنامجه التأهيلي؛ للتخلص بشكل نهائي من الإصابة التي لحقت به وتسببت في جزع بالرباط الخارجي لمفصل الكاحل.
وأوضح طبيب الفريق أن رامي سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، عقب مباراة الفريق أمام الزمالك.
وشهد مران اليوم قيام اللاعبين ببعض التدريبات البدنية والجري حول الملعب؛ تجنبًا للتعرض للإجهاد..واختتم المران بتقسيمة حماسية شارك بها جميع اللاعبين.
وكان الأهلي قد وصل إلى الإمارات، صباح اليوم الثلاثاء؛ للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادًا لمباراة الزمالك.
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