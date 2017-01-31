 Moheet on google
الثلاثاء 31 يناير 2017 08:46 مساءً
روابط سريعة
وكالة "سانا" السورية تنشر صورا للأسد للرد على شائعات حول صحته
بشار الاسد

وكالة "سانا" السورية تنشر صورا للأسد للرد على شائعات حول صحته

الثلاثاء، 31 يناير 2017 08:13 م

نشرت وكالة الأنباء السورية “سانا” صورا للرئيس السوري بشار الأسد قالت إنها التقطت خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع رجال صناعة من دمشق تضرروا من النزاع المستمر منذ 2011.

وذكرت قناة “سكاي نيوز بالعربية” أن هذه الصور تعد أول لقطة توثق نشاطا للرئيس السوري منذ انتشار تكهنات في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن صحة الأسد.

وأشارت الوكالة إلي أن الرئيس الأسد تحدث خلال الاجتماع حول المصاعب التي يواجهها رجال الصناعة السوريون في ظروف الأزمة والحلول التي يمكن وضعها لتجاوز هذه المصاعب.

وكان مكتب الرئيس الأسد قد نفى في بيان الجمعة الماضية الشائعات بشأن صحة الرئيس وقال إن هذه الأكاذيب لا تقع إلا في خانة الأحلام ومحاولة رفع معنويات منهارة ولن تثير إلا السخرية والاستهزاء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3