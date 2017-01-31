نشرت وكالة الأنباء السورية “سانا” صورا للرئيس السوري بشار الأسد قالت إنها التقطت خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع رجال صناعة من دمشق تضرروا من النزاع المستمر منذ 2011.

وذكرت قناة “سكاي نيوز بالعربية” أن هذه الصور تعد أول لقطة توثق نشاطا للرئيس السوري منذ انتشار تكهنات في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن صحة الأسد.

وأشارت الوكالة إلي أن الرئيس الأسد تحدث خلال الاجتماع حول المصاعب التي يواجهها رجال الصناعة السوريون في ظروف الأزمة والحلول التي يمكن وضعها لتجاوز هذه المصاعب.

وكان مكتب الرئيس الأسد قد نفى في بيان الجمعة الماضية الشائعات بشأن صحة الرئيس وقال إن هذه الأكاذيب لا تقع إلا في خانة الأحلام ومحاولة رفع معنويات منهارة ولن تثير إلا السخرية والاستهزاء.