إضراب مدارس بالقدس احتجاجًا على دهس طالبةالثلاثاء، 31 يناير 2017 08:06 م
شهدت كافة مدارس بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة إضرابًا، اليوم الثلاثاء، حدادًا على روح الطالبة ندى جميل جعابيص (9 أعوام) التي توفيت جراء دهسها من قبل سائق مجهول الهوية، بعد أن حمل أولياء الأمور الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا الحادث لإغلاقه شارع المدارس بالبلدة بالكتل الاسمنتية منذ مطلع الشهر الجاري، ما يضطر كافة المركبات للسير في شوارع وطرق فرعية وتحويل مسارها، بالإضافة إلى مطالبتهم الاحتلال بتوسعة الشوارع وعمل أرصفة لطلاب المدارس طالما يؤدون الضرائب.
وكانت الطفلة قد تعرضت لحادث الدهس في حي شقيرات بالبلدة، بعد مغادرتها مدرستها في طريق عودتها إلى منزلها الذي يبعد نحو ثلاثة كيلومترات في حي جعابيص.
وأشار الناطق الإعلامي للجنة أولياء أمور طلبة جبل المكبر محمود عويسات إلى أن الإضراب اليوم يشمل كافة مدارس جبل المكبر، وعددها 15 مدرسة يتعلم فيها نحو 8 آلاف طالب وطالبة.
وأوضح أن قوات الاحتلال أغلقت شارع المدارس بالبلدة بالكتل الاسمنتية منذ مطلع الشهر الجاري بعد عملية الدهس في متنزه التييلت في البلدة، ما تسبب في تحويل كافة المركبات للسير في شوارع وطرق فرعية، والتضييق على السكان وعرقلة حياتهم اليومية.
وأضاف عويسات أن “لجنة أولياء الأمور طالبت بلدية الاحتلال مرارًا وتكرارًا بتوسعة الشوارع وعمل أرصفة لطلاب المدارس، ولكن لا حياة لمن تنادي، وفي المقابل تفرض على السكان كافة الضرائب دون تقديم أي خدمة تذكر لهم”.
وذكرت لجنة أولياء أمور الطلبة - في بيان صحفي - أن حادث دهس الطفلة جعابيص يرجع إلى الإغلاق العنصري للمدخل الرئيس لجبل المكبر، وحالة الإهمال الكبيرة لشوارع ومدارس جبل المكبر من قبل بلدية الاحتلال بالقدس، وعدم توفير المواصلات لمستحقيها حسب القانون.
ويتزامن الإضراب مع تشييع جثمان الطفلة ندى جعابيص، الطالبة في الصف الثالث، ودفنها في مقبرة جبل المكبر.
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