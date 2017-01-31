فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على فريق الرجاء بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب.

سجل هدفي المباراة مدافع الاتحاد السكندري محمد بازوكا والمهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو.