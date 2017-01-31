أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، أن كل تركيزه حاليا منصب على مباراة المنتخب أمام بوركينا فاسو غدا الأربعاء، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، مشيرا إلى أنه لا يهتم حاليا بتاريخ الفراعنة في المسابقة.

وقال كوبر – في تصريحاته اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر وبوركينا فاسو – إنه يعلم جيدا تاريخ منتخب مصر في البطولة القارية، وأنه يعلم ايضا أن المنتخب حصد ثلاث بطولات بشكل متتالي في أعوام 2006 و2008 و2010، وبعدها لم يتأهل الفراعنة في ثلاث نسخ متتالية.

وأوضح كوبر، أنه لا يشغل باله بالتفكير في الماضي، وبتاريخ المنتخب في البطولة الإفريقية، مؤكدا أن الأهم الآن هو التركيز في لقاء الغد أمام بوركينا فاسو، من أجل الفوز والتأهل للمباراة النهائية، في محاولة لحصد اللقب القاري .

وأشار كوبر إلى أنه قبل انطلاق البطولة الإفريقية، كان كل تفكيره ينصب على كيفية الاعداد الجيد للمسابقة، وأنه لم يتقابل مع حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب.

وأضاف كوبر، “نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين من الجانب الفني والانساني، يحبون بلدهم بشكل كبير، ويرغبون بشدة في تحقيق اللقب، ولدينا حماس كبير للمضي قدما في البطولة، وتخطي الأدوار الماضية يشعل حماسنا لنيل اللقب”.