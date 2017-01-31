هيئة المعارض: تنظيم معرض لـ5 مجالس تصديرية بكينيا مايو المقبلالثلاثاء، 31 يناير 2017 08:16 م
كشف محمد سامي رئيس هيئة المعارض عن الاتفاق مع نظيرتها الكينية على تنظيم معرض مصري خلال مايو المقبل يضم 5 مجالس تصديرية جاري الاتفاق معهم حاليا.
وأوضح فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط ان المعرض من المقرر أن يقام على مساحة 2000 متر بتكلفة 120 دولارا للمتر الواحد بدلا من المعرض الذي تم الغاءه فى سبتمبر الماضي نتيجة لارتفاع الأسعار حيث بلغ سعر المتر 480 دولارا للمتر.
من جانب اخر اوضح سامي انه سيتم يوم الاثنين المقبل عقد اجتماع مع الاتحاد العام للغرف التجارية للاتفاق على حجز جناح على مساحة 7 آلاف متر فى معرض القاهرة الدولي بدورته 50 المزمع انعقاده فى مارس المقبل على مساحة 50 آلف متر ،مشيرا إلى أن الهيئة تقوم حاليا بالتفاوض مع عدد من التجمعات لإقامة أجنحة مجمعة لقطاعات مثل المفروشات والمنتجات الجلدية وغيرها.
وفى سياق أخر قال سامي أنه سيتم خلال فبراير المقبل طرح مناقصة لانشاء صالة على مساحة 10 آلاف متر فى مركز القاهرة للمؤتمرات ، مشيرا إلى أنه تم إرجاء انشاء صالة على مساحة 25 ألف متر فى أرض المعارض.
وفيما يتعلق بمعرض “لومارشيه” الذى تم إلغاءه فى ديسمبر الماضي أوضح سامي أن الشركة المنظمة طلبت من الهيئة اعادة تنظيمه خلال ابريل المقبل وستقومم الهيئة بدراسة جدول المعارض للموافقة على تحديد موعد المعرض، لافت إلى انه تم الانتهاء من كافة الاشتراطات الحماية المدنية فى مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والتى سيتم الاعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذى تعقده الهيئة تحت رعاية وزير الصناعة خلال اسبوعين.
وفيما يتعلق بمعرض الكتاب أوضح سامي انه لاول مرة يتم التعاون بين مختلف الوزارات لإظهار المعرض بشكل يليق باسم مصر مشيرا الى ان وزارة الصناعة والتجارة قامت بتخفيض أسعار حجز الأجنحة لصالح وزارة الثقافة بنسبة 15 %، مشيرا الى أن اجمالي عدد الزوار بالمعرض حتى أمس الأول بلغ 700 آلف زائر منهم 5ر11 الف زائر للجناح السعودي فى اول يوم فقط.
ونوه سامي إلى أن الهيئة تعقد اجتماعات بالتعاون مع مختلف الوزارات للاستعداد للمشاركة مصر كضيف شرف فى معرض “نينجيشا” بالصين 2017، لافتا إلى أن الجانب الصيني سيتيح مساحة ألف متر مربع للجناح المصري مجانا كما سيتحمل 50% من تكلفة الديكورات كذلك تشارك مصر كضيف شرف فى معرض”إكسبو كازاخستان ” 2017.
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