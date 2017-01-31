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قرني يحلل علاقة مصر وإثيوبيا
السيسي يصل الى اثيوبيا ـ اديس ابابا‎

قرني يحلل علاقة مصر وإثيوبيا

الثلاثاء، 31 يناير 2017 08:38 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد رمضان قرني، الخبير في الشئون الأفريقية، أن القمة الأفريقية جائت في الوقت المناسب، لأن أثيوبيا في الآونة الأخيرة بعد أزمة الأورومو والاحتجاجات التي إجتاحت العديد من المدن الأثيوبية، أخرجت بعض المنابر الإعلامية وإتهمت مصر بأنها تدعم جبهة الأورومو بشكل أو بآخر.

وقال في حواره ببرنامج “من ماسبيرو”، عبر القناة “الأولي” اليوم الثلاثاء، إن هذه التصريحات خرجت من وكالة أنباء الأناضول بتركيا ولم تخرج من مصدر أثيوبي، وهذا ما أكده الرئيس السيسي في الفقرة الأخيرة من البيان الختامي أمس في الحديث عن دور وسائل الإعلام في تعزيز العلاقات الشعبية والرسمية بين البلدين.

ولفت إلى أن احتجاجات الأورومو تكشف عن فشل الدولة الأثيوبية في معالجة قضية عرقية وقومية، لأن الأورومو لها تواجد سكاني ضخم له مطالب سياسية، موضحا أن مصر بطبيعتها أكبر من أن تتدخل في الشئون السياسية الداخلية، وبالتالي مصر لاتحمل أي أجندة سياسية تجاه هذا الملف.

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