قال الإعلامي أحمد موسى، إن أصحاب المدارس الخاصة وبائعي الشاورمة والكبدة وأصحاب المقاهي هم أكثر من يحققون أموالًا في مصر.

وأضاف في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على شاشة “صدى البلد”، مساء الثلاثاء “عندك مدرسة أنت باشا في البلد دي، عندك قهوة أنت باشا في البلد دي، هم دول البهوات النهارده، وأصحاب المقاهي وعربيات الكبدة والشاورمة، دول 3 أنواع كده أحلى مكسب في مصر”.