يستعد الفنان المصري عمرو دياب لإحياء حفلا كبيرا يوم 14 فبراير القادم بمناسبة يوم الحب.

دياب كشف الكثير من تفاصيل حفله، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث سيقام الحفل في أحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس، ويبدأ في الحادية عشر ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

الفنان المصري حدد 3 شروط لحضور حفله وهي الحضور بالملابس الرسمية، عدم دخول من هم أقل من 21 عاماً، عدم السماح بدخول أية أنواع من المخدرات أو الأسلحة.

وكان عمرو دياب قد وقع في أزمة شديدة بعد أن وضعت الشركة المنظمة عدد من الشروط لحضور حفله بمناسبة أعياد الكريسماس، وأهمها منع المحجبات من دخول حفل عمرو دياب، وهو ما رفضه الفنان، وبالفعل تم التخلي عن هذا الشرط.