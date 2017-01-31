الزمالك يقيد 28 لاعباً في القائمة الإفريقية تعرف عليها

قيد نادى الزمالك، بشكل نهائى 28 لاعباً فى قائمته الأفريقية، بعد الاستقرار على ضم الزامبى إيمانويل مايوكا والصاعد أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق بشكل نهائى إلى القائمة التى ستشارك فى النسخة المقبلة لدورى أبطال أفريقيا.

وبعد انضمام مايوكا وفتوح للقائمة تصبح القائمة على النحو التالى:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوى وعمر صلاح ومحمود جنش فى حراسة المرمى.

محمد ناصف وعلى جبر ومحمود حمدى وشوقى السعيد وإسلام جمال وحسنى فتحى ومحمد مجدى وأسامة إبراهيم وأحمد أبو الفتوح فى خط الدفاع.

طارق حامد ومحمود دونجا وإبراهيم صلاح وأحمد رفعت وصلاح ريكو ومعروف يوسف ومصطفى فتحى ومحمد إبراهيم ومحمود شيكابالا وستانلى وأيمن حفنى وأحمد توفيق فى خط الوسط.

أحمد جعفر وباسم مرسى وحسام باولو ومايوكا فى خط الهجوم.