أكد اللواء حاتم مصطفى باشات، عضو مجلس النواب، أن سد النهضة سيبنى لا محالة، لأنه كتلة خرسانية داخل حدود دولة لها سيادتها ولا تخوف من استمرار بنائه، مشددا على أن المشكلة فى الملف الفني لسد النهضة الذى مازال ينظر حتى الآن.

ولفت في حواره ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على شاشة “صدى البلد”، مساء الثلاثاء، إلى أن مشكلة الملف الفني متعلقة بمنسوب المياه وملء الخزان، ودرجة أمان السد، محذرًا أن أي خلل فنى قد يؤدي إلى أضرار على مصر والسودان.

وتابع “لو سد النهضة إنهار الخرطوم هتغرق في 20 دقيقة، وتغير مسار نهر النيل”.