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رمضان عبد المعز لخالد الجندي: "شكلك بتروح قهاوي كتير"
الشيخ خالد الجندي

رمضان عبد المعز لخالد الجندي: "شكلك بتروح قهاوي كتير"

الثلاثاء، 31 يناير 2017 06:52 م
كتب - عبد الرحمن دياب

داعب الشيخ رمضان عبد المعز، الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي قائلاً: “أنت قلبه معاك قهاوي انهاردة، وبتقول على آية الكرسي، دي مش كرسي على القهوة، شكلك بتروح القهاوي كتير”.

وعلق “الجندي”، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، مساء الأحد: “أنا إتربيت على القهوة، وكنت بشجع منتخب مصر”، متابعًا: “إنت عارف يعني إيه مصر، ياشيخ رمضان”.

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