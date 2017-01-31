القاهرة.. تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا “إعادة إجراءات محاكمة” 136 متهما في أحداث “مجلس الوزراء” بمقر معهد أمناء الشرطة الساعة 10 صباحا.

القاهرة / أبو ظبي .. يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط غدا في أعمال المنتدى الوزاري العربي الروسي في دورته الرابعة بأبو ظبي.

القاهرة .. تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، اجتماعا يوم غد الأربعاء لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 58 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق القرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة - المرحلة الثانية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 19/ 12/ 2016.

طنطا .. يزور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، غدا الأربعاء، مركز ومدينة بسيون، لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية الجديدة بقطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب، منها افتتاح مدرسة الحسن بن علي الابتدائية ومبنى وحدة طب الأسرة بقرية كفر سالم ومدرسة السيدة صفية الثانوية الصناعية للبنات بقرية صالحجر ومركز العلاج الطبيعي بذات القرية وافتتاح المأخذ الجديد لمحطة المياه الرئيسية لمدينة بسيون على ترعة الباجورية.

القاهرة .. يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم غد الأربعاء، مؤتمرا صحفيا برئاسة اللواء أبوبكر الجندي، وبحضور مسؤولي التعداد في مقر الجهاز، لإعلان بدء المرحلة الأولى للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 (مرحلة حصر المباني - سكنية وغير سكنية).

القاهرة .. تناقش لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد سمير، خلال اجتماعها يوم غد الأربعاء، المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تبدأ بإنشاء 200 مصنع صغير في كل محافظة من محافظات الصعيد كمرحلة أولى خلال الـ 6 أشهر القادمة.

القاهرة / الرياض .. تنطلق بالعاصمة السعودية الرياض، يوم غد الأربعاء، فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (جنادرية 31) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسط مشاركة دولية ومحلية واسعة، وتتضمن فعاليات المهرجان التي ستحل فيه مصر، ضيف شرف ، سباق (الهجن) السنوي الكبير وبرامج توعوية وثقافية وترفيهية منها المحاضرات والندوات وعروض السوق الشعبي والرقصات (الفلكلورية) المفتوحة والألعاب الشعبية المشهورة في المملكة قديما.

القاهرة .. يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، أسبوع السينما المغربية بالقاهرة، في الفترة من الأربعاء 1 فبراير وحتى الثلاثاء 7 فبراير، بسينما مركز الإبداع الفني، وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتور أيمن عبد الهادي، السفارة المغربية بالقاهرة، والمركز السينمائي المغربي.. وذلك في إطار مشاركة دولة المغرب كضيف شرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وبمناسبة ذكرى مرور 60 عامًا على نشأة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وما يربط بين الشعبين المصري والمغربي من مظاهر متعددة في وجدان الشعبين من علاقات محبة وارتباط ثقافي وفني.

القاهرة .. قرر عدد من الفنانات المصريات في مقدمتهم الفنانة يسرا وإلهام شاهين وياسمين صبري، المشاركة في مسيرة «دعم التضامن العربي»، والتضامن مع النساء اللاجئات والنازحات في المنطقة العربية، التي تنظمها منظمة المرأة العربية وجامعة القاهرة، وتنطلق داخل الحرم الجامعي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف يوم غد الأربعاء.

الإسماعيلية .. تنظم هيئة قناة السويس، بالاشتراك مع جامعة القناة، غدًا الأربعاء، حفلا لتكريم المتفوقين علميا من العاملين بالهيئة وأبنائهم بمدينة الإسماعيلية، ويشهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والأستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، حفل تكريم المتفوقين علميًا من العاملين بالهيئة وأبنائهم بمدينة الإسماعيلية، في تمام العاشرة صباح غد الأربعاء، بالصالة المغطاة الرئيسية لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

الإسكندرية / طنطا .. تستقبل مدينتي الإسكندرية وطنطا يوم غد الأربعاء، الدورة الأولى من مهرجان “سينيدلتا المتنقل للأفلام الوثائقية”، والذي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى الـ 9 من فبراير المقبل، ويتضمن المهرجان مجموعة من الأفلام الوثائقية الجديدة لمخرجين مصريين تتعلق أفلامهم بمصر أو تدور أحداثها بداخلها، ومختارات من الأفلام الأوروبية الوثائقية مع وجود ضيوف من أوروبا، بالإضافة إلى 4 أفلام وثائقية قصيرة للمشاركين في ورش سينيدلتا، ومن المقرر أن يحصل الفائز على إقامة فنية لمدة أسبوعين في أوروبا، في استضافة إحدى المؤسسات الشريكة للمشروع.

القاهرة .. تنطلق غدا الأربعاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للأثاث الذي يعد واحدا من أكبر معارض الأثاث والمفروشات والإكسسوارات بالشرق الأوسط، بمشاركة عدد كبير من الشركات الكبرى والتي تقدم تيسيرات واسعة للمواطنين من مختلف الشرائح الاقتصادية.

القاهرة .. تنظم لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة غدا ورشة عمل بعنوان “من الابتكار إلى التسويق” بحضور الدكتورة نادية زخاري مقررة لجنة البحث العلمي بالمجلس ووزيرة البحث العلمي السابقة، والدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية . بالجامعة البريطانية الساعة 10 صباحا .

القاهرة / ليبرفيل .. يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره منتخب بوركينا فاسو، يوم غد الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017، والمقامة حالية في الجابون.

المنصورة .. تقيم محافظة الدقهلية احتفالية فنية بمشاركة عدد من المواهب الصاعدة بمناسبة ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم بالتعاون بين الإدارة العام للتنمية البشرية بالمحافظة وفرع ثقافة الدقهلية وذلك على مسرح كلية الحقوق جامعة المنصورة .

المنصورة .. تحتفل إدارة الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة في العاشرة من صباح غد بتكريم الخريجين الوافدين الذين أنهوا فترتي الدراسة والتدريب بكلية الطب بالجامعة هذا العام وذلك بقاعة المؤتمرات بمبنى الإدارة العامة للجامعة، وعددهم يبلغ 48 خريجاً من بينهم ( 15 من دولة فلسطين ، 32 من دولة ماليزيا ، 1 من الجمهورية العربية السورية ) وذلك بحضور الملحقين الثقافيين بسفارات دولهم بالقاهرة.

المنصورة .. تنظم الإدارة العامة لبناء وتنمية القرية بمحافظة الدقهلية ندوة في الحادية عشر من صباح غد بهدف نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب بمركز شباب ( قرية درين مركز نبروه) وذلك بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين وفرع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

المنصورة .. ينظم قسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة المؤتمر العلمي الدولي السادس وذلك في العاشرة من صباح غد ويستمر يومين بقاعه المؤتمرات بمستشفى الأطفال الجامعي بالجامعة بمشاركة كبيرة من عدة جامعات يابانية وألمانية وأمريكية ومصرية ويتناول الجديد في تخصصات القلب والأوعية الدموية.

المنصورة.. تبدأ في العاشرة من صباح غد بقاعة المؤتمرات بكلية الطب جامعة المنصورة فعاليات المؤتمر الطلابي التدريبي الذي تنظمه الجمعية العلمية لطلاب كلية الصيدلة جامعة المنصورة ويستمر أربعة أيام بمشاركة أعضاء الجمعيات العلمية للصيدلة بتسعة جامعات مصرية.