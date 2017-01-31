أعلن نادي غازي عنتاب التركي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب التونسي أنيس بن حتيرة، 28 عاما، بعد أيام من فسخ عقد اللاعب مع دارمشتات الألماني.

وأكد إبراهيم كيزيل، رئيس النادي التركي، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع بن حتيرة، وأضاف كيزيل: “لقد وقفنا مع بن حتيرة وأتممنا الانتقال”.

ويصارع غازي عنتاب حاليا للهروب من شبح الهبوط في الدوري التركي حيث يحتل المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

وكان الدولي التونسي أنيس بن حتيرة، انتقل رسميًا من نادي انتراخت فرانكفورت الألماني إلى نادي درامشتات في الدرجة الممتازة الألمانية، في شهر أغسطس الماضي.

وخاض أنيس بن حتيرة تجارب عديدة في ألمانيا، حيث لعب في نادي هامبورج من 2006 إلى 2011، وقد تخللت هذه الفترة تجربة قصيرة مع دويزبورج ثم التحق بهيرتا برلين سنة 2011.