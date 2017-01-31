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«الداخلية» تحدد حرما آمنا للمواقع الحيوية بـ"قنا" و"الفيوم" و"مرسي مطروح"
وزير الداخلية مجدي عبدالغفار‎

«الداخلية» تحدد حرما آمنا للمواقع الحيوية بـ"قنا" و"الفيوم" و"مرسي مطروح"

الثلاثاء، 31 يناير 2017 06:40 م
خاص - محيط

نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل وفي عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرارات وزارة الداخلية أرقام 217، 222، 230 بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق 3 محافظات، وهى «قنا، الفيوم، مرسي مطروح».

ونصت المادة الثانية من القرار بأنه يلغى كل ما سبق ويخالف هذه القرارات، ويعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

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