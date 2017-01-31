أعلن نادي “سانت إتيان” الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إلغاء صفقة ضم لاعب الوسط أنطونيو مونييه بسبب ضغط الجماهير التي عارضت الأمر نظرا لماضيه السابق مع خصمه التاريخي “ليون”.

وذكرت الصحافة الفرنسية اليوم أن النادي فسخ عقد اللاعب (29 عاما) “لأسباب خارج إطار الرياضة”، بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان وصوله رسميا قادما من بولونيا الإيطالي.

ومنذ إعلان الصفقة، لم يتوقف المشجعون الأكثر تعصبا بين جماهير “سانت إتيان” عن إظهار عدائهم تجاه اللاعب بسبب ماضيه مع “ليون”، بل وتلقى اللاعب تهديدات بالقتل.

ورفعت الجماهير لافتات في ملعبها كُتب عليها عبارة “ألواننا لن تكون ألوانك”، حيث إنهم لم ينسوا ما فعله مونييه في مارس 2012 حينما احتفل عقب تسجيل هدف أثناء لعبه مع ليون بترديد هتاف معاد لسانت إتيان.