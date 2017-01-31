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برلماني: هناك تخبط في وزارة التموين
محمد علي مصيلحي وزيرالتموين

برلماني: هناك تخبط في وزارة التموين

الثلاثاء، 31 يناير 2017 07:11 م

انتقد النائب أحمد عبده  الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، وعضو لجنة حقوق الإنسان زيادة أسعار السلع التموينية للمرة الثالثة خلال شهرين يؤكد وجود تخبط داخل وزارة التموين، مضيفًا  أن التلاعب في أسعار السلع التموينية آمر يؤثر على محدود الدخل بشكل كبير.

وأكد الجزار في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء، أن تغيير أسعار السلع التموينة وارتفعها بهذا الشكل خلال مدة بسيطة يؤكد عدم وجود استراتيجية واضحة لوزير التموين يعمل من خلالها لعمل استقرار في أسعار السلع التمونية، مضيفَا ” الناس بتروح تجيب سلعها التموينة بتتفأجا كل مرة بزيادة جديدة في الأسعار”.

وتساءل ” الجزار ” من المتسبب في  رفع أسعار السلع التموينية والغذائية وفى أزمة نقص السكر وغلاء سعر الأرز، وعدم  زيادة الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية للمواطنين.

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