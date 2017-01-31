كشف أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها مروان محسن مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، على ركبته، مساء اليوم، عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها، خلال مباراة منتخب مصر والمغرب، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالجابون.

وكان محسن، قد عانى من تورم كبير على مستوى الركبة، بعد الإصابة، وانتظر الأطباء حتى يزول “الورم” لمعرفة طبيعة إصابته.

وسيغيب مروان مروان محسن عن الملاعب لفترة 6 أشهر على غرار هذه الإصابة، وبذلك تأكد غيابه عن النهائي الإفريقي في حالة تأهل الفراعنة، وأيضا لم يلحق بلقاء السوبر المصري في الإمارات بين الأهلي والزمالك.