مصرع 6 مراهقين بألمانيا اثر استنشاق أول أكسيد الكربون

قال محققون ألمان أن 6 مراهقين لقوا مصرعهم بحديقة أحد المنازل بمقاطعة بافاريا بسبب التسمم بإستنشاق غاز أول أكسيد الكربون.

ونقلت قناة (إيه بي سي) الإخبارية أن محققي منطقة فويرتسبرج قالوا اليوم /الثلاثاء/ أنهم يعملون على تحديد سبب وجود الغاز وما الذي تسبب في تسربه. وقال المحققون إن فرنا يستخدم الخشب بالمنزل.

وقال مالك المنزل بمدينة أرنستين على مسافة 75 كم من شرق فرانكفورت أنه عثر على جثامين إبنه وإبنته وأربع من أصدقائهم المراهقين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما.

وقال إنه ذهب إلى المنزل بعد فشله في العثور على ابنيه الذين كانا يقضيان حفلا يوم /السبت/ الماضي مع أصدقائهم.

وأمر المحققون بتشريح الجثث وإجراء “اختبارات دم” لتحديد سبب الوفاة.