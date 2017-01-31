قوافل طبية من الداخلية توقع الكشف الطبي مجانا على 81 مواطنا

واصلت وزارة الداخلية مبادراتها الإنسانية والمجتمعية، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية؛ لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وقام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بإيفاد قوافل طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بمراكز الشباب والجمعيات الخيرية؛ حيث قامت بالكشف على 81 مواطنا وصرف الأدوية اللازمة لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما في مجال الرعاية الطبية.