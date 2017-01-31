 Moheet on google
الثلاثاء 31 يناير 2017 08:43 مساءً
روابط سريعة
قوافل طبية من الداخلية توقع الكشف الطبي مجانا على 81 مواطنا
قافلة طبية

قوافل طبية من الداخلية توقع الكشف الطبي مجانا على 81 مواطنا

الثلاثاء، 31 يناير 2017 07:58 م
محيط: أ ش ا

واصلت وزارة الداخلية مبادراتها الإنسانية والمجتمعية، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية؛ لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وقام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بإيفاد قوافل طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بمراكز الشباب والجمعيات الخيرية؛ حيث قامت بالكشف على 81 مواطنا وصرف الأدوية اللازمة لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما في مجال الرعاية الطبية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3