الرئيس السيسي يعود من أثيوبيا بعد المشاركة في القمة الأفريقية

عاد إلى القاهرة مساء اليوم “الثلاثاء” الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قادما من إثيوبيا، بعد المشاركة في القمة الأفريقية الثامنة والعشرين باديس أبابا.

وشارك الرئيس السيسي في القمة الأفريقية في دورتها العادية الـ28 على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بحضور 32 من قادة القارة، وعقدت اجتماعات هذه الدورة تحت شعار “تسخير العائد الديموجرافى من خلال الاستثمار في الشباب”.

جاءت مشاركة مصر في إطار الجهود المصرية للتواصل مع الأشقاء الأفارقة , لتوثيق العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية، وتعزيز الدور المصرى على مستوى القارة، لاسيما في إطار عضوية مصر الحالية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وعضوية مجلس الأمن.