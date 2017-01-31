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الثلاثاء 31 يناير 2017 06:28 مساءً
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الرئيس السيسي يعود من أثيوبيا بعد المشاركة في القمة الأفريقية
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

الرئيس السيسي يعود من أثيوبيا بعد المشاركة في القمة الأفريقية

الثلاثاء، 31 يناير 2017 06:09 م
أ ش أ

عاد إلى القاهرة مساء اليوم “الثلاثاء” الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قادما من إثيوبيا، بعد المشاركة في القمة الأفريقية الثامنة والعشرين باديس أبابا.

وشارك الرئيس السيسي في القمة الأفريقية في دورتها العادية الـ28 على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بحضور 32 من قادة القارة، وعقدت اجتماعات هذه الدورة تحت شعار “تسخير العائد الديموجرافى من خلال الاستثمار في الشباب”.

جاءت مشاركة مصر في إطار الجهود المصرية للتواصل مع الأشقاء الأفارقة , لتوثيق العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية، وتعزيز الدور المصرى على مستوى القارة، لاسيما في إطار عضوية مصر الحالية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وعضوية مجلس الأمن.

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