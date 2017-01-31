قرر رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية اللواء ممدوح هجرس، اليوم /الثلاثاء/ إحالة 48 من العاملين بوحدات صحية ومحلية للتحقيق لتركهم العمل بعد التوقيع فى دفتر الحضور.

جاء ذلك خلال جولة قام بها رئيس المركز لمتابعة سير العمل بالوحدات، حيث تبين ترك 48 طبيبًا وموظفًا بالوحدات الصحية والمحلية بقريتى الجعفرية وكفر الحاج داوود للعمل، فقرر إحالتهم للتحقيق، وتم ورفع تقرير للمحافظ اللواء أحمد صقر.