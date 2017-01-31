 Moheet on google
الثلاثاء 31 يناير 2017 06:15 مساءً
روابط سريعة
إحالة 48 من العاملين بوحدات صحية ومحلية للتحقيق بالغربية
مبنى محافظة الغربية

إحالة 48 من العاملين بوحدات صحية ومحلية للتحقيق بالغربية

الثلاثاء، 31 يناير 2017 06:04 م
أ ش أ

قرر رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية اللواء ممدوح هجرس، اليوم /الثلاثاء/ إحالة 48 من العاملين بوحدات صحية ومحلية للتحقيق لتركهم العمل بعد التوقيع فى دفتر الحضور.

جاء ذلك خلال جولة قام بها رئيس المركز لمتابعة سير العمل بالوحدات، حيث تبين ترك 48 طبيبًا وموظفًا بالوحدات الصحية والمحلية بقريتى الجعفرية وكفر الحاج داوود للعمل، فقرر إحالتهم للتحقيق، وتم ورفع تقرير للمحافظ اللواء أحمد صقر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3