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آلام أسفل الظهر باتت أكثر شيوعاً بين الأطفال
آلام الظهر المزمنة

آلام أسفل الظهر باتت أكثر شيوعاً بين الأطفال

الثلاثاء، 31 يناير 2017 06:07 م

حذرت دراسة طبية من أن آلام أسفل الظهر، باتت أمراً شائعاً بين الأطفال في سن المدرسة، لترتفع معدلاتها مع التقدم في العمر، موضحة أنه مع بلوغ هؤلاء الأطفال مرحلة المراهقة، يعانى طفلان من بين كل خمسة أطفال، من آلام أسفل الظهر.

وقال الباحثون في مستشفى الأطفال بولاية أوهايو الأمريكية، أن 7% فقط من المراهقين الذين يعانون من آلام الظهر يسعون لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن معظم حالات آلام اسفل الظهر بين المراهقين ليست خطيرة، إلا أنها قد تؤثر على فرص التحاق الأطفال بالمدرسة.

وقام الباحثون بتحليل عدد من الدراسات التي أجريت من قبل، ووجدوا أن آلام أسفل الظهر تؤثر على 1% من الأطفال الذين بلغوا السابعة، ونحو 6% بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 18 عاماً، وبنحو 18% للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 إلى 16 عاماً.

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