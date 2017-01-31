أشارت دراسة أجراها خبير التغذية الفرنسية فابين ريجس، فى جامعة باريس، إلى أن بعض أطباق الطعام المفيدة للصحة الغنية بالفيتامينات والمعادن مع تدنى نسبة الصوديوم تكون شديدة الفائدة لضغط الدم المرتفع بين مرضى القلب ممن خضعوا لجراحات تصغير المعدة.

ونصح الخبير الفرنسي بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات وقليلة (الملح والفوسفور والبوتاسيوم)، فضلاً عن تناول الأطباق التي تحتوى على السوائل مثل الشوربة المضاف إليها بعض الخضروات - سهلة الهضم - حتى لا ترهق المعدة في عملية الهضم، وأن يعتاد المريض على الأطعمة السهلة، حتى لا يضطر إلي العودة مرة أخرى للمستشفى، كذلك بالنسبة لمريض الغسيل الكلوي يجب تفادى الأطباق قليلة التغذية ومشاكل القلب.