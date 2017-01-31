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تحذير أمريكي من أن المطاعم بؤرة للميكروبات
مطاعم

تحذير أمريكي من أن المطاعم بؤرة للميكروبات

الثلاثاء، 31 يناير 2017 05:56 م

حذرت دراسة علمية أمريكية - قام بها فريق من وزارة الصحة - من أن المطاعم الأمريكية أصبحت اليوم بؤرة حقيقية للميكروبات حيث أن الجراثيم تحتفى في موائد الطعام في أماكن لا يمكن التفكير فيها.

وبينت الدراسة، أن الأطباق البلاستيكية التي يقدم فيها الطعام لا يتم تنظيفها جيداً، كذلك أن موائد الطعام يتم غسلها بنفس الإسفنجة دون تغيرها كذلك كراسي الأطفال الصغار والرضع، كما أن قطع الليمون التي توضع على مشروبات الصودا تستخدم أكثر من مرة بدلاً من إلقائها في صناديق القمامة.. وفى النهاية أصبح يفضل تناول الطعام في المنزل لأنه أكثر نظافة.

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