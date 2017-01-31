احتفلت كلية الطب بجامعة عين شمس بتخريج دفعة جديدة من الطلبة الماليزيين بالقاهرة، وذلك بحضور عميد كلية الطب الدكتور محمود المتيني، وأستاذ الطب الشرعي والسموم بالكلية الدكتور ياسر العقيد، ورئيس البعثة الماليزية شهاب أدم شاه.

ووجه عميد الكلية كلمة إلى الخريجين الماليزيين، مهنئا لهم ولأسرهم الذين تحملوا عناء السفر ونفقاته من ماليزيا إلى مصر لحضور يوم تخرج أبنائهم، مشيرا إلى أنه تم تخريج 73 طالبا وطالبة من ماليزيا هذا العام، وأن الكلية تفتح أبوابها منذ سنوات للبعثات التعليمية وتقدم لهم كافة الدعم المطلوب.

وأكد المتيني أن المستوى التعليمي بكلية الطب هو من أفضل الأنظمة بكليات الطب بالمنطقة، حيث يوجد بها أفضل الأساتذة وأحدث المعامل والتي تمنح الدارس فرصة أفضل للتحصيل، لذا تفضل الكثير من الدول الآسيوية أو الإفريقية إرسال أبنائها لتكملة تعليمهم بطب عين شمس لما لديها ولدى أساتذتها من خبرة وشهرة في المجال الطبي.

وأضاف أن الطالب الأجنبي الدارس بكلية الطب توفر له الكلية أوقاتا للدراسة وأوقاتا أخرى للراحة والاستمتاع، منوها إلى أن التعاون بين مصر وماليزيا في المجال التعليمي مستمر وسيكون أفضل مستقبلا.

وفي نهاية الاحتفال قدم الدكتور المتيني شهادات التخرج للطلبة الماليزيين، ودعاهم وأسرهم للتمتع بالثقافة والحضارة المصرية خلال فترة تواجدهم بمصر.