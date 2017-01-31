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الليلة..أسامة كمال يفتح ملف الرقابة على البرلمان ومن يراقب النواب
المذيع اسامة كمال

الليلة..أسامة كمال يفتح ملف الرقابة على البرلمان ومن يراقب النواب

الثلاثاء، 31 يناير 2017 06:41 م
كتب - عبد الرحمن دياب

يفتح الاعلامى اسامة كمال فى برنامجه مساء dmc المذاع على شاشة“Dmc ” اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ10 والنصف ،ملف الرقابة على البرلمان ومن يراقب اداء النواب وهل أنجز البرلمان المطلوب منه ومن يحاسب النواب المقصرين.
ويناقش كمال داخل استديو مساء dmc المهندس سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وهل يلعب غياب النواب دورا  تعثر خروج القوانين العاجلة.. ام ان هناك أسباب اخرى تعوق اداء مجلس النواب لمهامه.

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