يفتح الاعلامى اسامة كمال فى برنامجه مساء dmc المذاع على شاشة“Dmc ” اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ10 والنصف ،ملف الرقابة على البرلمان ومن يراقب اداء النواب وهل أنجز البرلمان المطلوب منه ومن يحاسب النواب المقصرين.

ويناقش كمال داخل استديو مساء dmc المهندس سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وهل يلعب غياب النواب دورا تعثر خروج القوانين العاجلة.. ام ان هناك أسباب اخرى تعوق اداء مجلس النواب لمهامه.