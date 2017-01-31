تعرض الفنان المصري شعبان عبدالرحيم لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، والتي استدعت دخوله المستشفى، والتي مكث بها لمدة 9 أيام.

شعبولا تحدث عن تفاصيل مرضه، في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى، بقوله: “أنا كنت في فرح فمشيت الفجر لقيت نفسي بترعش بشكل كبير ما حصليش قبل كده، بعد كده فقدت الوعي وروحت مستشفى المعادي وقعدت فيها 9 أيام، وكنت مصاب بضيق تنفس”.

أما عن أسباب إخفائه لمرضه عن وسائل الإعلام، قال، خلال لقائه في برنامج “8 الصبح” على قناة “DMC”: “لما بقول إني عيان بقعد وقت كبير محدش بيبعت لي شغل.. بيفتكروا اني لسة عيان أو حصلي حاجة، وأنا بطمن جمهوري إني بقيت كويس وكمان بروح الجيم”.