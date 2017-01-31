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الثلاثاء 31 يناير 2017 06:25 مساءً
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شعبان عبدالرحيم يكشف تفاصيل مرضه الذي يخفيه عن الجميع.. (فيديو)
شعبان عبد الرحيم

شعبان عبدالرحيم يكشف تفاصيل مرضه الذي يخفيه عن الجميع.. (فيديو)

الثلاثاء، 31 يناير 2017 06:53 م

تعرض الفنان المصري شعبان عبدالرحيم لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، والتي استدعت دخوله المستشفى، والتي مكث بها لمدة 9 أيام.

شعبولا تحدث عن تفاصيل مرضه، في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى، بقوله: “أنا كنت في فرح فمشيت الفجر لقيت نفسي بترعش بشكل كبير ما حصليش قبل كده، بعد كده فقدت الوعي وروحت مستشفى المعادي وقعدت فيها 9 أيام، وكنت مصاب بضيق تنفس”.

أما عن أسباب إخفائه لمرضه عن وسائل الإعلام، قال، خلال لقائه في برنامج “8 الصبح” على قناة “DMC”: “لما بقول إني عيان بقعد وقت كبير محدش بيبعت لي شغل.. بيفتكروا اني لسة عيان أو حصلي حاجة، وأنا بطمن جمهوري إني بقيت كويس وكمان بروح الجيم”.



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