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بالفيديو.. إسعاد يونس: بيئة عمر خيرت الفنية جعلت منه حالة فريدة
إسعاد يونس وعمر خيرت

بالفيديو.. إسعاد يونس: بيئة عمر خيرت الفنية جعلت منه حالة فريدة

الثلاثاء، 31 يناير 2017 05:39 م

قالت الإعلامية إسعاد يونس، إن البيئة الفنية التي تخرج منها الموسيقار “عمر خيرت” جعلت منه حالة فريدة من نوعها، جمعت مابين الموسيقي الأكاديمية التي تضمن الإستمرارية.

وتابعت قائلة: “لما تبقي مولود في بيت سيد درويش، ولما تبقي مهندس وتصمم المدينة الجامعية بجامعة القاهرة ، وقاعة السيد درويش تبقي مهندس مهم لكن الموسيقي تفضل في دمك، هو ده أبو بكر خيرت”.

فيما قال الموسيقار الكبير” ، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس،في برنامجها«صاحبة السعادة » المذاع عبر فضائية«سي بي سي» ،إن إتجاهه الفني والموسيقي كان بمثابة تحدي للموسيقى الغربية.



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