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سمية الخشاب تنافس محمد رمضان بسيارتها الفارهة.. شاهد
سمية الخشاب

سمية الخشاب تنافس محمد رمضان بسيارتها الفارهة.. شاهد

الثلاثاء، 31 يناير 2017 05:36 م
هويدا أبوسمك

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب الجدل بين جمهورها بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص، وهي تستند على سيارة من نوع «لامبرجيني».

جمهور سمية شعر بالاستياء، وربط بينها وبين ما فعله الفنان محمد رمضان من قبل، ومن بين التعليقات: «لامبرجيني حتة واحدة، وياترى دي بقى بكام، اانتوا عايزين تعقدونا، مش لازم منظرة»، وغيرها من التعليقات المستاءة.

يُذكر أن محمد رمضان أثار استياء جمهوره من قبل عندما نشر صورة له مع سيارتين بلغ ثمنهما مليون جنيه، وكتبت: «ا لحمد لله اشتريت أمس السيارتين الأقرب لقلبي، لامبورجيني افنتادور و رولز رويس جوست، بحب أشارك جمهوري في كل اللحظات الحلوة في حياتي صباحكم بلون قلوبكم».»

سمية الخشاب

محمد رمضان

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