بروتوكول تعاون بين «الآثار» وكفر الشيخ لاستكمال المتحف الإقليميالثلاثاء، 31 يناير 2017 05:42 م
شهد محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الآثار ومحافظة كفر الشيخ بشأن استكمال إنشاء متحف كفر الشيخ الإقليمي، حيث وقع عن محافظة كفر الشيخ، المهندس راضي أمين وكيل أول الوزارة السكرتير العام، كما وقع عن وزارة الآثار، أمين عام المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين.
حضر توقيع البروتوكول، الهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف، المهندس وعد الله محمد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، قدرية كيلاني مدير عام السياحة بالمحافظة، وعادل بزاوي مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب هشام درويش مدير عام الشئون المالية بالمحافظة.
وقال محافظ كفر الشيخ إن هذا البروتوكول يقضى بأن تقوم المحافظة ووزارة الآثار باستكمال العمل بمتحف كفر الشيخ تمهيدًا لعرض مجموعة من القطع الأثرية المختارة وفقًا لسيناريو العرض المتحفي، وذلك بعد اتفاق محافظ كفر الشيخ ووزير الآثار على أن تكون رسوم زياره المتحف والتصوير وعائد مختلف أقسام المتحف مناصفة بين وزارة الآثار ومحافظة كفر الشيخ على أن تظل ملكية الأرض للمحافظة.
وأضاف المحافظ أن البروتوكول خطوة جادة جاءت لعودة الحياة إلى المشروعات المتوقفة بالمحافظة واستغلال هذه الطاقات والمنشآت الحيوية لمشروعات ذات مقومات استثمارية وخدمية عالية لصالح أبناء المحافظة.
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