دعاية المعرض الضعيفة أظهرت غياب التنسيق بالحكومة

“الأسعار الفلكية” و”مخيمات اللجوء” تشوهان بهجة المعرض

جناح الأزهر أضاف بعدا فقهيا وثقافيا كبيرا

ركن الطفل و”عم أمين” إيجابيات رائعة هذا العام

الروايات وكتب التراث لا تصنع مثقفا وحدها

قائمة بترشيحات لأفضل 20 كتاب

باسم الجنوبي : المعرض عيد يحتاج استعداد



أكد باسم الجنوبي مؤسس حملة “ثقافة للحياة” أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعتبر واجهة مصر ثقافيا؛ فهو بين المعارض الأضخم في العالم، لكن إدارة معرض الكتاب هذا العام مازالت مستمرة في تكرار نفس الأخطاء والسلبيات التي تقلل كثيرا من قيمة المعرض الأعرق والأكبر عربيا.

من أهم هذه السلبيات عدم وجود موقع رسمي عبر الإنترنت أو حتى إعلان ترويجي واحد لمعرض الكتاب على القنوات الفضائية المصرية أو عبر إعلانات الطرق في العاصمة القاهرة والمحافظات، وعدم التعريف بالمعرض في الجامعات والمدارس والمؤسسات المعنية بشؤن الشباب يدل على عدم وجود تنسيق بين الوزارات لتنفيذ السياسة الثقافية للدولة وانعدم وجود رؤية للوزارة في هذا الشأن.

ويتابع الجنوبي بتصريحات خاصة لـ”محيط” أن بين عيوب المعرض الإرتفاع المستفز لأسعر الكتب هذا العام ما أصاب كثير من القرّاء والباحثين بالإحباط لهذه الأسعار الفلكية، مازال شكل وطبيعة الخيم الخشبية والبلاستيكية التي تشبه مخيمات اللجوء تشوه قيمة معرض الكتاب المصري ولابد من مواجهة هذه الفضيحة الثقافية.

وعن إيجابيات المعرض هذا العام أشيد بوجود ركن للأزهر الشريف لأول مرة في تاريخ المعرض مما أتاح للجمهور توجيه أسئلتهم الفقهية للمشاريخ وأهل العلم، ووجود أنشطة ترفيهية للأطفال وتحديث فكرة التطبيق الذكى (عم أمين) للتعريف بالكتب المتاحة وأماكن تواجدها.

والشاهد في المعرض هذا العام أن مؤشر عمليات الشراء يتجه كثيرا إلى الروايات خاصة العاطفية والصوفية والرعب وكتب الطبخ وكتب الدين التراثية ، وهذا الأمر لابد من الوقوف عنده، لأن التركيز على قراءة هذه الكتب فقط لا يمكن أن يصنع مثقفين ، فالقاريء لابد أن ينوع في الكتب التي يقرؤها ولا يقتصر على نوع واحد من الكتب، ولابد أن يكون له قراءات في التاريخ والأدب والفلسفة وعلم النفس والاجتماع والاقتصاد والتربية حتى تكتمل لديه رؤية عامة بشؤن الحياة.

الاستعداد .. للعيد

ردا على تساؤل حول كيفية الاستعداد لمعرض الكتاب ، يقول باسم الجنوبي : شخصيا استعد للمعرض كما استعدادي لعيد كبير، اعتبره المساحة الأكبر لالتقاء آصحاب الكتاب والقلم في كل مصر بكل محافظاتها، ليس فقط الممتع وجود كل المتاح في مصر من عناوين الكتب التي نحتاجها في الأبحاث والقراءة لكن أيضا رؤية المؤلفين تعطي لنا مذاق جيد وجديد للتعامل مع الكتب طوال العام،لهذا يستحق معرض الكتاب وصفه بالعيد الثقافي الأهم في مصر

أما ترشيحاته لأفضل الكتب فجاءت كما يلي :

1- الحب السائل - زيجمونت باومان – الشبكة العربية للأبحاث والنشر.

2- المدارس الفكرية الإسلامية - محمد سليم العوا - الشبكة العربية للأبحاث والنشر.

3- التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور – مصطفي حجازي – المركز الثقافي العربي.

4- دراسات منهجية في القضية الفلسطينية – محسن محمد صالح – مركز الإعلام العربي.

5- علاقات خطرة – محمد طه – دار تويا.

6- الخروج عن النص – محمد طه – دار تويا.

7- ابني يعلمني – وائل سمري- الدار المصرية اللبنانية.

8- ذكريات – علي طنطاوي – دار السلام.

9- تكوين المثقف - عبد الكريم بكار – دار السلام.

10- طبائع الاستبداد – عبد الرحمن الكواكبي – دار القمري.

11- زمن الخيول البيضاء – ابراهيم نصر الله – دار الشروق.

12- صيادو الذاكرة – رضوى عاشور – دار الشروق.

13- الطريق إلى الخيمة الأخرى – رضوى عاشور – دار الشروق.

14- في ممر الفئران – أحمد خالد توفيق- دار الشروق.

15- مقاومة عسكرة المجتمع - أوزجار هفال - المركز القومي للترجمة (خصم 50% ع كل اصداراتها للطلبة)

16- فلسطين: تاريخ شخصي..كارل الصباغ- المركز القومي للترجمة.

17- سلسلة عالم المعرفة - جناح دولة الكويت - بصالة 19.

18- خاوية - أيمن العتوم - دار المعرفة.

19- وحي القلم - الرافعي - مكتبة فياض.

20- خرافة الإلحاد - عمرو شريف - مكتبة الشروق

وصايا معرض الكتاب

الوصية الأولى: اجعل زيارتك لمعرض الكتاب على مدار يومين على الأقل، في اليوم الأول تزور المكتبات وتتصفح الكتب وتتسلم قوائم المطبوعات من المكتبات وتقوم بترتيب أولوياتك منها (يوم الاستطلاع)، وفي اليوم الثاني تبدأ رحلة الشراء لما قمت بتحديده (يوم الغنائم).

الوصية الثانية: حدد إحتياجاتك من معرض الكتاب جيداً ورتب قائمة الكتب التي تريدها الأولى ثم الأولى، والأهم ثم المهم حتى لا تتوه في الفروع وتقع فريسة الانبهار بشكل أو عنوان كتاب ما لا ينفعك اقتناؤه ولا يضرك الجهل به.

الوصية الثالثة: حاول أن تقارن سعر الكتاب الذي تريده في أكثر من مكتبة للحصول على أفضل جودة للكتاب وأقل سعر ممكن وتذكر أنك في سوق للكتب.

الوصية الرابعة: إذا رأيت كتابك غالي جداً لا تحزن فلدينا أماكن رائعة لشراء الكتب بسعر أقل أهمها :

- الهيئة العامة المصرية للكتاب.

- الهيئة العامة لقصور الثقافة.

- المركز القومي للترجمة.

وإن لم تجد في كل ذلك ما تريد فعليك بزيارة سور الأزبكية (سوق الكتب للتكافل الاجتماعي) وكلهم لهم أماكن معروفة في معرض الكتاب يمكنك معرفتها من خلال خريطة المعرض التي توزع على الزائرين بعد دخولهم من البوابات الرئيسية أو من خلال الخرائط المعلقة أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية (عم أمين) وإن لم تجد ما تريد فلا داعي للقلق لديك اختراع رائع اسمه الإنترنت يمكنك أن تجد كتابك عليه غالبا ما يكون تحميله مجاني تماما.

الوصية الخامسة: قبل أن تشتري الكتاب لابد أن تتصفحه جيدا للتأكد أنه خالي من عيوب الطبع (فكثير من الكتب تحتوي على أخطاء الطبع مثلا أن تكون بها صفحات غير موجودة أو صفحات بيضاء تماما أو سطور غير واضحة).

الوصية السادسة: إذا عجبك عنوان كتاب جديد أثناء زيارتك للمعرض فلا تشتريه لمجرد عنوانه أو أناقة شكله، لابد من قراءة المقدمة والخاتمة والفهرس للتأكد أنه يناسب احتياجاتك العلمية ولغته وأسلوبه مناسبة لك.

الوصية السابعة: لا تشتري الكتاب لمجرد أنه مشهور، فقط اشتري ما ستقرأه ،واحرص على قراءة ما ستشتري.

الوصية الثامنة: إذا كنت ستشتري كتاب علمي أو شرعي فاحرص على التأكد أن الكتاب محقق من أحد له باع في مجال الكتاب، واحرص أن يكون الكتاب له مراجع علمية في الهوامش أوفي نهاية الكتاب.

الوصية التاسعة: احرص أن تقوم بالزيارة للمكتبات وحدك حتى لو كنت قد جئت المعرض مع رحلة أو مجموعة،حتى لا تلتزم بالحركة مع مجموعات، فلك أنت احتياجاتك الخاصة من الكتب المختلفة عن أي أحد، انطلق وحدك فهو أوفر للوقت والجهد (من جرب العكس عرف قيمة هذه الوصية).

الوصية العاشرة: احرص أن تكون مقتنياتك من معرض الكتاب متنوعة بتعدد جوانب حياتك، بحث تشتري كتب في (تخصصك - الأدب- الدين- السياسة – التربية – العلوم - الإعلام - التنمية البشرية وعلم النفس - الاجتماع - الاقتصاد.....) ولا تركز في جانب واحد وفقط، حتى تكون عقلية مثقف كما ينبغي.