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إبراهيم نصر يهاجم برامج المقالب.. فيديو
إبراهيم نصر

إبراهيم نصر يهاجم برامج المقالب.. فيديو

الثلاثاء، 31 يناير 2017 05:31 م

قال الفنان الكوميدي إبراهيم نصر، إنه يشاهد ما يحدث في برامج المقالب الكوميديا الان، لكنه لا يضحك ابدا.

واضاف نصر خلال استضافته ببرنامج، « العاشرة مساء»، المذاع علي فضائية، « دريم»، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، انه بالرغم من التكلفة الكبيرة لهذه البرامج لكنها لا تسعد المشاهد، بالمقارنة بالمبالغ المالية القليلة التي كان يستخدمها فى الماضي إلا أنها كانت تسعد المشاهدين.

وأكد نصر علي خطورة ما تقدمه برامج المقالب لأنها تدخل إلي البيوت المصرية دون استئذان.

وأستنكر ما يفعله الفنانون الكبار من الظهور في مثل تلك البرامج، حيث يقلل ذلك من قيمتهم الفنية والأدبية.



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