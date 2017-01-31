 Moheet on google
الثلاثاء 31 يناير 2017 06:24 مساءً
روابط سريعة
بعدما حاول قتلها.. الفنانة أميرة نايف تكشف المستور في علاقتها بزوجها
أميرة نايف

بعدما حاول قتلها.. الفنانة أميرة نايف تكشف المستور في علاقتها بزوجها

الثلاثاء، 31 يناير 2017 05:28 م

تحدثت الفنانة السورية أميرة نايف، عن خلافاتها مع زوجها  ضابط الشرطة السابق محمود البحيري، وكيف اكتشفت عيوب شخصيته بعد الزواج؟.

أميرة نايف، قالت في حوار صحفي لها: «إنها بعد زواجها بثلاثة أشهر فقط شعرت بأنه شخص غير طبيعي، فهو شديد العصبية، ولا يمر يوم من دون أن يهينها ، وفي بعض الأحيان كان يضربها ويهددها ويمنعها من الخروج من المنزل بدون أسباب، ولمدة عام كامل كانت تطلب منه الطلاق؛ لكنه كان يرفض، وعندما علم بأنها رفعت ضده قضية خلع، هجم عليها وكسر باب منزلها وحاول قتلها بسلاح كان يحمله، وأنقذها رجال الأمن في “الكمبوند” الذي تعيش فيه».

وأضافت: «هو مسجون الآن بتهمة كسر باب منزلها ومحاولته قتلها، والسلاح الذي يحمله دليل على اتهامها له، وقررت الاستغاثة بسفارة بلدها، ولم يترددوا في توفير حرس خاص لها لحمايتها من هذا الرجل ومن تهديده المستمر لها».

كما أكدت أن محاميه الخاص اتصل بها لكي تتنازل عن القضية مقابل التطليق ولكنها رفضت مؤكدة انه متهم في قضايا أخرى كحمل السلاح، كما ان سفارة بلدها قامت رفع دعوى قضائية ضده، قائلة: «إنها لا تشعر بالخوف على نفسها لأنها كانت تطال بأبسط حقوقها ولم تفكر في إيذائه وحاولت أن تنفصل عنه بهدوء ولكنه رفض وأهانها».

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3