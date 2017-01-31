سافر المخرج المصري خالد يوسف إلى زوجته في فرنسا، بعد أن أطلقت قوات أمن مطار القاهرة سراحه بعدما تأكدت أن الأقراص التي بحوزته ليست مخدرة ولكنها علاج لزوجته.

خالد كشف ما حدث معه فور وصوله إلى فرنسا، حيث قال: “عند وصولي مطار القاهرة اليوم وجدت الصحافة حاضرة تريد ان تتأكد انني قد سافرت لباريس دون وجود موانع وده طبيعي لكن الغريب ان اجد لدي وصولي فرنسا وسائل اعلام فرنسية وغربية بانتظاري في المطار و أمام البيت... بيسالوا بشغف... السلطات المصريه عملت معاك ايه؟”.

وأضاف، على حسابه الخاص على “الفيس بوك”:” شفت عينيهم متعطشه لسماع هجوم علي مصر... من غير ما أفكر لقيت نفسي بدافع عن السلطات المصريه و باقول كل اللي حصل معايا كان قانوني و انا بحترم قانون بلدي”، مشيرا أنه تذكر وقتها شعر صلاح جاهين “علي اسم مصر التاريخ يقدر يقول ماشاء “.

وكانت قوات الأمن بمطار القاهرة قد القت القبض على خالد يوسف لحيازته 100 قرص مخدر من دواء “زانكس” قبل سفره إلى باريس، إلا أنه تم إطلاق سراحه بعد أن أحضر روشتة الطبيب الخاصة بزوجته، حيث تم التأكد أنه يستعمل كدواء وليس كمخدر.