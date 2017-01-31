الخميس.. هالة صدقي وغادة والي ضيفتا معكم على سي بي سيالثلاثاء، 31 يناير 2017 05:48 م
يستضيف برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة سي بي سي الفنانة الكبيرة هالة صدقي وذلك يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساءا.
والحوار هو الأول لهالة صدقي بعد نجاحها فى مسلسل “ونوس” و بعد عودتها من ألمانيا مؤخرا حيث كانت بصحبة ابنتها التي فازت بالمركز الأول ببطولة الجمباز الإيقاعي للمبتدئين.
وتتحدث الفنانة للمرة الأولى عن علاقتها بأبنائها وأسباب تشجيعها لهم على ممارسة الرياضة كما تكشف عن كواليس مشاركتها في فيلم “آخر ديك في مصر” الذي يعرض حاليا في دور العرض.
وتحكي هالة صدقي الكثير من المواقف الكوميدية التي تتعلق بخوفها من الحسد والتي بدأت معها منذ نجاح دورها في مسلسل “ونوس” وحتى مشاركتها في الفيلم الأخير.
وفي فقرة أخرى من البرنامج يستضيف مصممة الجرافيك المصرية غادة والي التي اختارتها مجلة فوربس العالمية ضمن افضل ٣٠ مصمم جرافيك على مستوى اوروبا حيث تكشف عن أهم المشروعات التي نفذتها ومنها مشروع عن اعادة تصميم اغلفة عدد من روايات اديب نوبل نجيب محفوظ بالاضافة الى مشروع عن تعليم الاطفال اللاجئين الخط العربي فاز بجائزة بمدينة شيكاغو الامريكية.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
سمية الخشاب تنافس محمد رمضان بسيارتها الفارهة.. شاهد
أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب الجدل بين جمهورها بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص، وهي تستند على سيارة من نوع «لامبرجيني». جمهور سمية شعر بالاستياء، وربط ...Tue, 31 Jan 2017 15:55:25 GMT
-
ضاحي خلفان: «سلم على عراقي بالطريق.. ونام عند أردني»
شن قائد شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان، هجوماً عنيفاً على دولة العراق، معتبراً إياها بحجر العثرة لوحدة الصف العربي. وقال خلفان في تغريدة عبر صفحته بموقع ...Tue, 31 Jan 2017 11:22:25 GMT
-
جمال عيد عن «الديمقراطية في مصر»: مغلق لإشعار آخر!
وكتب عيد، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، تعليقاً على الديمقراطية في مصر: “مغلق لحين إشعار أخر”. وكشف الناشط الحقوقي، عن أنه ...Tue, 31 Jan 2017 10:06:00 GMT
-
تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ... ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر
لقيت سيدة فى العقد الخامس من العمر مصرعها أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر، وذلك لدى محاولتها اللحاق بالقطار، عقب نزولها لشراء مياه وعصائر لأبنائها عقب قضاؤهم ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
23 فبراير.. استئناف «رحلات الطيران» بين مصر وروسيا
نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن مسؤولين روس، أن رحلات الطيران بين مصر وروسيا قد يتم استئنافها فبراير المقبل. وقال المسؤولون الروس إن رحلات الطيران من روسيا إلى 3 مدن ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
ارتباك بحركة «سكك حديد» سوهاج
تسببت أعطال متتالية بقطارات السكة الحديد فى حالة من الإرتكاب فى حركة السير بمحافظة سوهاج وعدد من المحطات الأخرى ، وتأخر بعض القطارات عن الوصول فى الموعد المحدد، ...Tue, 31 Jan 2017 06:16:59 GMT