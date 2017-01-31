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الخميس.. هالة صدقي وغادة والي ضيفتا معكم على سي بي سي
هالة صدقي

الخميس.. هالة صدقي وغادة والي ضيفتا معكم على سي بي سي

الثلاثاء، 31 يناير 2017 05:48 م
كتب - عبد الرحمن دياب

يستضيف برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة سي بي سي الفنانة الكبيرة  هالة صدقي وذلك يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساءا.
والحوار هو الأول لهالة صدقي بعد نجاحها فى مسلسل “ونوس” و بعد عودتها من ألمانيا مؤخرا حيث كانت بصحبة ابنتها التي فازت بالمركز الأول ببطولة الجمباز الإيقاعي للمبتدئين.
وتتحدث الفنانة للمرة الأولى عن علاقتها بأبنائها وأسباب تشجيعها لهم على ممارسة الرياضة كما تكشف عن كواليس مشاركتها في فيلم “آخر ديك في مصر” الذي يعرض حاليا في دور العرض.
وتحكي هالة صدقي الكثير من المواقف الكوميدية التي تتعلق بخوفها من الحسد والتي بدأت معها منذ نجاح دورها في مسلسل “ونوس” وحتى مشاركتها في الفيلم الأخير.
وفي فقرة أخرى من البرنامج يستضيف مصممة الجرافيك المصرية غادة والي التي اختارتها مجلة فوربس العالمية ضمن افضل ٣٠ مصمم جرافيك على مستوى اوروبا حيث تكشف عن أهم المشروعات التي نفذتها ومنها مشروع عن اعادة تصميم اغلفة عدد من روايات اديب نوبل نجيب محفوظ بالاضافة الى مشروع عن تعليم الاطفال اللاجئين الخط العربي فاز بجائزة بمدينة شيكاغو الامريكية.

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