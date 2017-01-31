استقبلت معابد أبوسمبل (رمسيس الثاني ونفرتاري) جنوب أسوان خلال شهر يناير الحالي 11 ألف زائر أجنبي.

وقال مدير آثار أبوسمبل حسام عبود، إن معابد أبوسمبل تعد مقصدا سياحيا مهما لعدد كبير من السائحين المتواجدين بمحافظة أسوان، والذين يتوافدون بأعداد كبيرة خاصة في فصل الشتاء، لافتا إلى أنه يتوقع زيادة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة.

وأشاد عبود بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل أسوان لعاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية، وإقامة احتفالية بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل، حيث أن هذا القرار سيسهم بشكل مباشر في الترويج للسياحة بالمحافظة.