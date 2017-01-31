محافظ البحيرة: تحصين المواشى يحافظ على ثروة مصر الحيوانيةالثلاثاء، 31 يناير 2017 05:23 م
شدد محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصين رؤوس الماشية ضد الأمراض للحفاظ على الثروة الحيوانية بمدن ومراكز المحافظة، في إشارة إلى انتشار مرض “الحمى القلاعية” بمركزي “حوش عيسى وأبو المطامير”.
وطالب المحافظ في تصريحات اليوم الثلاثاء مديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية بالمراكز بضرورة تكثيف حملات التوعية وعمل الندوات الإرشادية اللازمة لتوعية المواطنين وأصحاب المزارع عن مرض “الحمى القلاعية” وطرق وقاية حيواناتهم السليمة منه، والتعاون مع لجان التحصين واتخاذ كافة طرق الوقاية وكيفية التعامل مع الحيوانات المريضة للحد من انتشار المرض.
ووجه سلطان بتكثيف المرور والإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه وتوزيع اللقاحات على كافة الإدارات مع إعطاء الأولوية للإدارات التي ظهرت بها حالات اشتباه وسرعة التوجه لصاحب الشكوى لمناظرة حالاته على الطبيعة وسحب العينات اللازمة وإرسالها للتحليل ووصف العلاجات اللازمة، مع قيام كل إدارة بيطرية بعمل تحصين حلقي حول البؤر المشتبه في إصابتها.
من جانبه، أكد مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة الدكتور جاد الله الخولى أنه كان تم البدء في إجراء التحصين الحلقي المجاني في 13 يناير الجارى للقرى المحيطة المتواجدة بها اشتباهات الحمي القلاعية في بعض الحيوانات بدائرة نصف قطرها 10 كيلومترات، مضيفا أن ما تحصينه بقرى مركز ومدينة حوش عيسى بلغ 8604 رؤوس ماشية، وإجمالي ما تم تحصينه بقرى مركز ومدينة أبو المطامير من منزل إلي منزل منذ بداية البؤرة 5721 رأسا، حيث تم الانتهاء من بؤرة أبو المطامير وجاري استكمال العمل ببؤرة حوش عيسى.
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