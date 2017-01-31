العلماء يفكون لغز "دوائر الجن"الثلاثاء، 31 يناير 2017 04:49 م
أثارت دوائر الجن، وهي دوائر عجيبة تتشكل من الرمال في صفوف منتظمة في المناطق الجافة، فضول العلماء على مدى أعوام طويلة، وظلت بمثابة لغز محير، لكن دراسة حديثة فتحت الباب أمام إيجاد تفسير “مقنع” لها.
ورجح باحثون من جامعة برنستون، نظريتين اثنتين، في تفسير ظاهرة دوائر الجن، أولهما أن النمل الأبيض يساهم في الظاهرة المنتشرة بصحراء ناميبيا وأستراليا، وذلك من خلال انقضاضه على جذور النبات قبل نموه.
أما النظرية الثانية، فتفسر كون الدوائر مرصوصة إلى جانب بعضها البعض، بوجود تنظيم تلقائي لدى النبات، ينمو بموجبه في دوائر منتظمة، في مسعى إلى الحصول على حصته من الماء.
وتتشكل دوائر الجن وفق أحجام مختلفة ولا يعلوها أي نبات وسطها، كما يتراوح قطر الدائرة الواحدة في الغالب ما بين مترين و12 مترا، كأقصى حد.
ورجح الباحثون، في وقت سابق، أن تكون تلك الدوائر التي ينمو النبات على حاشيتها، ناجمة عن إشكالات المياه وانبعاثات الغاز والإشعاعات وتسمم التربة.
أما مهووسون بنظرية المؤامرة في تفسير دوائر الجن، فرجحوا أن تكون كائنات فضائية قد ساهمت في الظاهرة، لاسيما وأنها ظهرت في مناطق محدودة من العالم.
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