"المالية" تعتمد 3 مليار جنيه لـ"النقل" و"البترول" و"التموين"الثلاثاء، 31 يناير 2017 04:47 م
اعتمد وزير المالية عمرو الجارحي، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 3.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2017 لوزارات النقل والبترول والتموين واتحاد الإذاعة والتليفزيون لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.
وقال الجارحي - في بيان له اليوم - إن الإتاحات تتضمن 2.2 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر يناير، فضلا عن 54.2 مليون جنيه قيمة شراء كمية 15.4 ألف طن قمح مستورد يتم سداد قيمتها بالجنيه المصري، مشيرا إلى أنه تم إصدار ضمانات بمبلغ 123.2 مليون دولار لشراء 595 ألف طن قمح مستورد.
وأضاف أن الإتاحات تتضمن 220 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته الحتمية تجاه العاملين عن شهر يناير، كما تشمل الإتاحات أيضا 33.2 مليون جنيه مستحقات اتحاد إذاعات الدول العربية ###ASBU### طرف اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي يمثل 80 % من المتأخرات المالية.
وأشار إلى أن الإتاحات تتضمن أيضا 123.8 مليون جنيه لسداد المستحق عن توصيل الغاز الطبيعي لـ 634ر58 ألف عميل منزلي عن شهر نوفمبر الماضي.
وأوضح أن الإتاحات تتضمن أيضا 150 مليون جنيه للمجلس الأعلى للصحافة، لافتا إلى أن الإتاحات تشمل 72.9 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم عن اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، بالإضافة إلى 2.2 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق كدعم اشتراكات عن شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارات المالية والتربية والتعليم والنقل وإتاحة 40 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق كدعم غير متكرر لمواجهة الالتزامات الملحة لنقص السيولة المالية المتاحة للشركة.
وقال وزير المالية إنه تم إتاحة 98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر يناير 2017، بالإضافة لإتاحة 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه عن شهر يناير.
وأضاف أن الإتاحات تشمل 49 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي كدعم عن شهر يناير لكل من (المرأة المعيلة، الطلاب، الطلاب دون المدرسي)، بالإضافة إلى 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر ديسمبر الماضي، وكذلك إتاحة 1.7 مليون جنيه لديوان عام محافظة شمال سيناء لدعم منظومة النظافة شهر يناير.
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
ضاحي خلفان: «سلم على عراقي بالطريق.. ونام عند أردني»
شن قائد شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان، هجوماً عنيفاً على دولة العراق، معتبراً إياها بحجر العثرة لوحدة الصف العربي. وقال خلفان في تغريدة عبر صفحته بموقع ...Tue, 31 Jan 2017 11:22:25 GMT
-
افتتاح مقهى للكلاب الصغيرة بفرنسا - محيط
أصبح للكلب الصغير المدلل في فرنسا، مقهى ينتظر فيه صاحبه حتى ينتهى من مهامه، وذلك بعد افتتاح مقهى مؤخر في مدينة ليل الفرنسية المخصصة للكلاب…Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ... ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر
لقيت سيدة فى العقد الخامس من العمر مصرعها أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر، وذلك لدى محاولتها اللحاق بالقطار، عقب نزولها لشراء مياه وعصائر لأبنائها عقب قضاؤهم ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
23 فبراير.. استئناف «رحلات الطيران» بين مصر وروسيا
نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن مسؤولين روس، أن رحلات الطيران بين مصر وروسيا قد يتم استئنافها فبراير المقبل. وقال المسؤولون الروس إن رحلات الطيران من روسيا إلى 3 مدن ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
ارتباك بحركة «سكك حديد» سوهاج
تسببت أعطال متتالية بقطارات السكة الحديد فى حالة من الإرتكاب فى حركة السير بمحافظة سوهاج وعدد من المحطات الأخرى ، وتأخر بعض القطارات عن الوصول فى الموعد المحدد، ...Tue, 31 Jan 2017 06:16:59 GMT
-
كيف تتدرب على أن تكون سعيدا في حياتك ؟
أكد عالم النفس الفرنسي أيف الكسندر تالمان، في جامعة باريس، خلال أحدث دراساته، أن الإنسان هو الذي يبحث عن السعادة، ويقول “نحن لا نجد السعادة في أي مكان أو وقت ولكن ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
"الهلال" تحتفي بالشعر العراقي في عدد فبراير
صدر العدد الجديد (فبراير 2017) من مجلة “الهلال” بغلاف يحمل لوحة للرسام العراقي نوري الراوي، كمدخل إلى ملف عن المشهد الشعري في العراق، البلد الشاعر، الشاهد على ...Tue, 31 Jan 2017 01:28:54 GMT