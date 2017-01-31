اعتمد وزير المالية عمرو الجارحي، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 3.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2017 لوزارات النقل والبترول والتموين واتحاد الإذاعة والتليفزيون لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.

وقال الجارحي - في بيان له اليوم - إن الإتاحات تتضمن 2.2 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر يناير، فضلا عن 54.2 مليون جنيه قيمة شراء كمية 15.4 ألف طن قمح مستورد يتم سداد قيمتها بالجنيه المصري، مشيرا إلى أنه تم إصدار ضمانات بمبلغ 123.2 مليون دولار لشراء 595 ألف طن قمح مستورد.

وأضاف أن الإتاحات تتضمن 220 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته الحتمية تجاه العاملين عن شهر يناير، كما تشمل الإتاحات أيضا 33.2 مليون جنيه مستحقات اتحاد إذاعات الدول العربية ###ASBU### طرف اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي يمثل 80 % من المتأخرات المالية.

وأشار إلى أن الإتاحات تتضمن أيضا 123.8 مليون جنيه لسداد المستحق عن توصيل الغاز الطبيعي لـ 634ر58 ألف عميل منزلي عن شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح أن الإتاحات تتضمن أيضا 150 مليون جنيه للمجلس الأعلى للصحافة، لافتا إلى أن الإتاحات تشمل 72.9 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم عن اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، بالإضافة إلى 2.2 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق كدعم اشتراكات عن شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارات المالية والتربية والتعليم والنقل وإتاحة 40 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق كدعم غير متكرر لمواجهة الالتزامات الملحة لنقص السيولة المالية المتاحة للشركة.

وقال وزير المالية إنه تم إتاحة 98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر يناير 2017، بالإضافة لإتاحة 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه عن شهر يناير.

وأضاف أن الإتاحات تشمل 49 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي كدعم عن شهر يناير لكل من (المرأة المعيلة، الطلاب، الطلاب دون المدرسي)، بالإضافة إلى 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر ديسمبر الماضي، وكذلك إتاحة 1.7 مليون جنيه لديوان عام محافظة شمال سيناء لدعم منظومة النظافة شهر يناير.