عقد عماد وحيد عضو مجلس الإدارة النادي الأهلي، واللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي - اجتماعا هاما اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بالتجمع الخامس، لوضع الملامح النهائية والوقوف على البنود النهائية قبل البدء في إجراءات توقيع عقود الفرع الرابع بالتجمع الخامس.

وتواجد عماد وحيد على رأس وفد مجلس إدارة النادي الأهلي في جهاز مدينة القاهرة الجديدة حيث تقرر البدء في الإجراءات التنفيذية لتوقيع عقد فرع النادي الرابع بالتجمع الخامس بدءا من غد، الأربعاء.

وناقشا مع رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، البنود التعاقدية وفقا لسعر الأرض، والمساحة، وطرق السداد، وجميع الإجراءات القانونية الخاصة بسداد سعر الأرض، وكل الأمور المتعلقة بتوقيع العقود،قبل البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اعتبارا من غد، الأربعاء.

وكانت وزارة الإسكان قد خصصت قطعة أرض لإنشاء فرع الأهلي الرابع، بمساحة 50 فدانا بامتداد شارع التسعين على مربع الأندية، وهي المنطقة التي حددتها وزارة الإسكان في ضوء التصور الذي طرحه الأهلي.