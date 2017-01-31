تحلّ النجمة يسرا ضيفة على برنامج “كلام نواعم” مع منى أبو سليمان وناديا أحمد على MBC1.

وتتبدأ الحلقة مع موسيقى لفرقة المخادعون، ويتخلّلها موضوعات عن السحر والشعوذة، وذلك عبر تقرير يلقي الضوء على حالات من مصر وقعت ضحية المشعوذين، وتبدي يسرا رأيها في مختلف الموضوعات المطروحة في الحلقة، إلى جانب كلامها عن نجوميتها المستمرة في التلفزيون والسينما. وداخل الاستديو أيضاً، تتحدث مدربة البرمجة العصبيّة اللغوية كلير عواضة عن الأمر، مبدية رأيها العلمي حوله، كما تستقبل النواعم الكاتب السعودي ابراهيم عبّاس، وهو صاحب أبحاث خاصة عن هذا الموضوع في روايته “حوجن” المتمحورة حول قصة الاعتقاد بالشعوذة والسحر.

في مجال آخر، تناقش الحلقة مشاكل النساء السوريات في دول اللجوء، وتعرضهن للاستغلال الجنسي، وتناقش النواعم هذا الموضوع مع الباحثة المصرية في مركز الأهرام للدراسات السياسيّة رابحة سيف علام، وهي دراسة ميدانيّة، التقت من خلالها بالضحايا، وأعدت تقريراً خاصاً بالتعاون مع منظمة المرأة العربية. ومن ضيوف الحلقة أيضاً الوزيرة الأردنيّة السابقة والمحامية والناشطة الحقوقية ريم أبو حسّان، والمتحدثة الإعلامية لمفوضيّة الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين ليزا ابو خالد. هذا بالإضافة إلى استقبال النواعم للفنانة السورية لينا شماميان.