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غدا.. غراب ضيف "عايزين نفهم" على الحدث اليوم
المهندس محمد عبد الله غراب وزير البترول

غدا.. غراب ضيف "عايزين نفهم" على الحدث اليوم

الثلاثاء، 31 يناير 2017 04:31 م
كتب - عبد الرحمن دياب

يستضيف برنامج “عايزين نفهم” على قناة الحدث اليوم، غدا الأربعاء، المهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق، للحديث حول آليات أختيار المسئولين الحكوميين والوزراء بمصر.

ويناقش البرنامج التأثير النفسي لتشكيل الحكومات خلال الفترة الماضية مع الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، بالإضافة إلى دور مركز أعداد القادة في تأهيل قيادات للمراكز الحكومية في المؤسسات المختلفة، من خلال حوار مع الدكتور أشرف إبراهيم رئيس المركز.

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