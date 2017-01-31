القوى العاملة تسلم 25 عاملا عقود عمل بالكويتالثلاثاء، 31 يناير 2017 04:37 م
سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، 25 عاملا عقود عملهم للعمل بإحدى شركات المقاولات بالكويت، براتب شهري 100 دينار ، فضلا عن توفير السكن، ووسيلة انتقال من مقر السكن إلى موقع العمل والعكس، ووجبة غذائية، وتذاكر الطيران وتوفير التأمين الصحي الحكومي، وفقا لنظام التأمين على العمالة الوافدة المعمول به بالكويت .
وقال الوزير إن العامل المسافر للعمل بالخارج عليه مسئولية كبيرة في رفع اسم مصر من خلال العمل الجيد والأخلاق المشرفة والالتزام بالقوانين الخاصة بالدولة التي سيعمل بها،مشيرا إلى أن الوزارة تهتم بتأهيل وتدريب العمال قبل سفرهم مع توعيتهم بقانون العمل واللوائح والتعليمات الخاصة بالدولة التي سيعملون بها.
وشدد سعفان على ضرورة التواصل بين العمال والمستشار العمالي بالسفارة المصرية لحل أية مشاكل أو معوقات تقف أمامهم، مشيرا إلى أن مكتب التمثيل العمالي مهمته الأهم هى خدمة العمال المصريين بالخارج .
وتسلم العقود كل من إيهاب فتحي زكي، وحسن عنتر محمد، وعبد الحميد ممدوح محمد، وحمادة رمضان أحمد،وعيد عويس محمد،وصابرعبد العاطي علي ،وحماده صادق عبد العزيز، وطارق عبد الهادي عبد الفتاح، وقدوس بشرى زكي، والسيد عبد الرؤف السيد، ومحمد يونس أحمد، وعزت سراج سراج، ومحمد عبد الفضيل أحمد، وسيد عبد العال سيد، وأحمد عبد الفضيل فؤاد، ومحسن فراج أحمد، ومحمد فتحي مهدي، وعمرو مصطفى محمد، وعبد الناصر أحمد عبد الجواد، ومحمد سيد حسن، وعاطف سعيد محمد، ومحمد عارف محمد، وعبد العزيز صبحي محمود، وإيهاب حجازي عبد الحليم، وأشرف رشاد فاخر
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
ضاحي خلفان: «سلم على عراقي بالطريق.. ونام عند أردني»
شن قائد شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان، هجوماً عنيفاً على دولة العراق، معتبراً إياها بحجر العثرة لوحدة الصف العربي. وقال خلفان في تغريدة عبر صفحته بموقع ...Tue, 31 Jan 2017 11:22:25 GMT
-
افتتاح مقهى للكلاب الصغيرة بفرنسا - محيط
أصبح للكلب الصغير المدلل في فرنسا، مقهى ينتظر فيه صاحبه حتى ينتهى من مهامه، وذلك بعد افتتاح مقهى مؤخر في مدينة ليل الفرنسية المخصصة للكلاب…Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ... ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر
لقيت سيدة فى العقد الخامس من العمر مصرعها أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر، وذلك لدى محاولتها اللحاق بالقطار، عقب نزولها لشراء مياه وعصائر لأبنائها عقب قضاؤهم ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
23 فبراير.. استئناف «رحلات الطيران» بين مصر وروسيا
نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن مسؤولين روس، أن رحلات الطيران بين مصر وروسيا قد يتم استئنافها فبراير المقبل. وقال المسؤولون الروس إن رحلات الطيران من روسيا إلى 3 مدن ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
ارتباك بحركة «سكك حديد» سوهاج
تسببت أعطال متتالية بقطارات السكة الحديد فى حالة من الإرتكاب فى حركة السير بمحافظة سوهاج وعدد من المحطات الأخرى ، وتأخر بعض القطارات عن الوصول فى الموعد المحدد، ...Tue, 31 Jan 2017 06:16:59 GMT
-
كيف تتدرب على أن تكون سعيدا في حياتك ؟
أكد عالم النفس الفرنسي أيف الكسندر تالمان، في جامعة باريس، خلال أحدث دراساته، أن الإنسان هو الذي يبحث عن السعادة، ويقول “نحن لا نجد السعادة في أي مكان أو وقت ولكن ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
"الهلال" تحتفي بالشعر العراقي في عدد فبراير
صدر العدد الجديد (فبراير 2017) من مجلة “الهلال” بغلاف يحمل لوحة للرسام العراقي نوري الراوي، كمدخل إلى ملف عن المشهد الشعري في العراق، البلد الشاعر، الشاهد على ...Tue, 31 Jan 2017 01:28:54 GMT