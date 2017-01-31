سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، 25 عاملا عقود عملهم للعمل بإحدى شركات المقاولات بالكويت، براتب شهري 100 دينار ، فضلا عن توفير السكن، ووسيلة انتقال من مقر السكن إلى موقع العمل والعكس، ووجبة غذائية، وتذاكر الطيران وتوفير التأمين الصحي الحكومي، وفقا لنظام التأمين على العمالة الوافدة المعمول به بالكويت .

وقال الوزير إن العامل المسافر للعمل بالخارج عليه مسئولية كبيرة في رفع اسم مصر من خلال العمل الجيد والأخلاق المشرفة والالتزام بالقوانين الخاصة بالدولة التي سيعمل بها،مشيرا إلى أن الوزارة تهتم بتأهيل وتدريب العمال قبل سفرهم مع توعيتهم بقانون العمل واللوائح والتعليمات الخاصة بالدولة التي سيعملون بها.

وشدد سعفان على ضرورة التواصل بين العمال والمستشار العمالي بالسفارة المصرية لحل أية مشاكل أو معوقات تقف أمامهم، مشيرا إلى أن مكتب التمثيل العمالي مهمته الأهم هى خدمة العمال المصريين بالخارج .

وتسلم العقود كل من إيهاب فتحي زكي، وحسن عنتر محمد، وعبد الحميد ممدوح محمد، وحمادة رمضان أحمد،وعيد عويس محمد،وصابرعبد العاطي علي ،وحماده صادق عبد العزيز، وطارق عبد الهادي عبد الفتاح، وقدوس بشرى زكي، والسيد عبد الرؤف السيد، ومحمد يونس أحمد، وعزت سراج سراج، ومحمد عبد الفضيل أحمد، وسيد عبد العال سيد، وأحمد عبد الفضيل فؤاد، ومحسن فراج أحمد، ومحمد فتحي مهدي، وعمرو مصطفى محمد، وعبد الناصر أحمد عبد الجواد، ومحمد سيد حسن، وعاطف سعيد محمد، ومحمد عارف محمد، وعبد العزيز صبحي محمود، وإيهاب حجازي عبد الحليم، وأشرف رشاد فاخر