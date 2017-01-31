ندوة بمعرض الكتاب تطالب بإنشاء نادي للترجمة في مصر وروسياالثلاثاء، 31 يناير 2017 04:24 م
أوصت ندوة ضمن فعاليات المائدة المستديرة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان “الترجمة جسر يجب أن يكتمل”، بمشاركة روسية، بضرورة توثيق التراجم المختلفة، وإنشاء نادي للترجمة في مصر وروسيا، مع عمل ندوات وموائد مصرية روسية، وتفعيل بروتكول تعاون بين نادي المستشرقين الروسين والمركز القومي للترجمة للحفاظ على حقوق النشر للجهات الرسمية.
وقال الدكتور شريف جاد، الباحث في جمعية المترجمين الروسيين بمصر، إن مرحلة الستينيات من القرن العشرين، شهدت قمة التعاون بين الاتحاد السوفيتي ومصر في مجال الترجمة، حيث ضمت موسكو في هذه الفترة كبار المترجمين العرب، الذين نقلوا الإرث الثقافي الروسي إلى اللغة العربية، مشيرًا إلى أنه بعد تفكك الاتحاد انقطعت فترة التواصل الثقافي بين البلدين، لكن الأمر تم تلاشيه بعد ذلك، عن طريق المركز القومي للترجمة، وكليات الألسن، وجهود من وزارة الثقافة.
وقالت الكاتبة الروسية، آنا بالكيڤا، إن المشكلة الحقيقية ليست في الترجمة ولكن في عدم تعاون الثقافات المختلفة، لذلك يجب على الإعلام أن يقوم بدوره في نقل الثقافتين المصرية والروسية إلى كلا البلدين، مؤكدة أن إرادة التقارب بين الدول ليس لها معنى إذا لم تكن معبرة عن إرادة شعبية.
أما الدكتور محمد نصر الجبالي، رئيس قسم اللغة الروسية بألسن عين شمس، فتمنى عودة العصر الذهبي للترجمة بين البلدين، مطالبا بوضع معايير جادة لنقل التراث والحقيقة، وليس لتحقيق سياسة معينة، مناشدا الدولة التعامل مع الترجمة على أنها مشروع اقتصادي.
وطالب الدكتور أحمد صلاح، الباحث والمترجم في الأدب الروسي، بتنشيط الترجمة الروسية، واستضافة الكتاب والفنانين الروس للتعرف عليهم وتعريف المصريين بهم، مشيدًا بروسيا التي حافظت على الإرث السوفييتي بعد الانهيار.
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
ضاحي خلفان: «سلم على عراقي بالطريق.. ونام عند أردني»
شن قائد شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان، هجوماً عنيفاً على دولة العراق، معتبراً إياها بحجر العثرة لوحدة الصف العربي. وقال خلفان في تغريدة عبر صفحته بموقع ...Tue, 31 Jan 2017 11:22:25 GMT
-
افتتاح مقهى للكلاب الصغيرة بفرنسا - محيط
أصبح للكلب الصغير المدلل في فرنسا، مقهى ينتظر فيه صاحبه حتى ينتهى من مهامه، وذلك بعد افتتاح مقهى مؤخر في مدينة ليل الفرنسية المخصصة للكلاب…Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ... ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر
لقيت سيدة فى العقد الخامس من العمر مصرعها أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر، وذلك لدى محاولتها اللحاق بالقطار، عقب نزولها لشراء مياه وعصائر لأبنائها عقب قضاؤهم ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
23 فبراير.. استئناف «رحلات الطيران» بين مصر وروسيا
نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن مسؤولين روس، أن رحلات الطيران بين مصر وروسيا قد يتم استئنافها فبراير المقبل. وقال المسؤولون الروس إن رحلات الطيران من روسيا إلى 3 مدن ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
ارتباك بحركة «سكك حديد» سوهاج
تسببت أعطال متتالية بقطارات السكة الحديد فى حالة من الإرتكاب فى حركة السير بمحافظة سوهاج وعدد من المحطات الأخرى ، وتأخر بعض القطارات عن الوصول فى الموعد المحدد، ...Tue, 31 Jan 2017 06:16:59 GMT
-
كيف تتدرب على أن تكون سعيدا في حياتك ؟
أكد عالم النفس الفرنسي أيف الكسندر تالمان، في جامعة باريس، خلال أحدث دراساته، أن الإنسان هو الذي يبحث عن السعادة، ويقول “نحن لا نجد السعادة في أي مكان أو وقت ولكن ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
"الهلال" تحتفي بالشعر العراقي في عدد فبراير
صدر العدد الجديد (فبراير 2017) من مجلة “الهلال” بغلاف يحمل لوحة للرسام العراقي نوري الراوي، كمدخل إلى ملف عن المشهد الشعري في العراق، البلد الشاعر، الشاهد على ...Tue, 31 Jan 2017 01:28:54 GMT