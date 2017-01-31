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سفارة مصر في تونس: الإفراج عن 14 صيادًا مصريًا من طاقم مركب "ملاك البحر"
وزارة الخارجية المصرية

سفارة مصر في تونس: الإفراج عن 14 صيادًا مصريًا من طاقم مركب "ملاك البحر"

الثلاثاء، 31 يناير 2017 04:33 م
أ ش أ

نجحت جهود السفارة المصرية في تونس في الإفراج عن 14 صيادًا مصريًا ضمن طاقم مركب “ملاك البحر” كانوا محتجزين على ذمة قضية صيد غير مشروع في المياه الإقليمية التونسية.

وقال السفير نبيل حبشي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء - إنه يتم الآن التحفظ على ربان السفينة والفني فقط على ذمة القضية، مشيرًا إلى أن الأربعة عشر صيادًا تم ترحيلهم بالفعل على متن رحلة مصر للطيران التي غادرت تونس صباح اليوم.

وكانت القوات البحرية التونسية قد ضبطت في الحادي عشر من يناير مركب الصيد المصري “ملاك البحر” وعلى متنه 16 صيادًا مصريًا في منطقة الصيد الخاصة التونسية قبالة سواحل جرجيس قبل أن تقتاده إلى القاعدة البحرية في صفاقس.

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