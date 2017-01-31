قرر محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة عليا للإشراف على أداء الشركات المنفذة للمشروعات القومية على أرض المحافظة، ولسرعة الإنتهاء من تنفيذها في المواعيد الزمنية المحددة.

وقال المحافظ - خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد برئاسته في ديوان عام المحافظة وبحضور نائبه اللواء سامى سيدهم، والسكرتير العام اللواء السيد عبد المعطى، والسكرتير العام المساعد اللواء اشرف موافى ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن- إن اللجنة العليا تختص بمتابعة آداء الشركات المنفذه للأعمال وإلزامها بالجدول الزمني المحدد واتخاذ اللازم في حالة التقاعس أو الإهمال في العمل، وكذلك الوقوف على أوجه القصور والمعوقات والعمل على إزالتها لتوفير المناخ المناسب للشركات المنفذه لتقوم بالإنتهاء من تنفيذ أعمالها.

وشدد سعيد على ضرورة التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية لإنهاء كافة الأعمال المنفذه في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، كما كلف أعضاء الجهاز التنفيذي بتخصيص موظفين على درجة كفاءة عالية لإسناد مهام إنهاء إجراءات التراخيص لمشروعات النفع العام و القضاء على البيروقراطية والروتين الحكومي.

وحث على ضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومعرفة نسب التنفيذ، مشددا على أنه من حق المواطن الحصول على كوب مياه نظيف ومشروع صرف صحي آدمي.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة الإشغالات ورفع اللافتات الغير مرخصة والعبارات المسيئة على الجدران لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن مع المتابعة المستمرة لكافة المشروعات المنفذة بكل مركز ومدينة.