«الهجان» يفتتح الملتقى التوظيفي في مجال تكنولوجيا المعلومات بقناالثلاثاء، 31 يناير 2017 04:15 م
افتتح عبد الحميد الهجان محافظ قنا الملتقى التوظيفي في مجال تكنولوجيا المعلومات الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بنزل شباب مدينة قنا، بحضور سالي سعيد ممثلة وزارة الشباب والرياضة ومحمد فنجري وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأشار محافظ قنا إلى أنه شارك في الملتقي 70 شابا وفتاه قاموا بالاشتراك علي الموقع الخاص بوزارة الشباب والرياضة بحضور ممثلي 7 شركات تعمل في مجال التكنولوجيا علي مستوي الجمهورية، وسيوفر الملتقي 66 فرصة عمل داخل محافظة قنا.
وشدد الهجان على ضرورة تغيير ثقافة وفكر العمل لدي شباب مصر للاتجاه نحو العمل بالقطاع الخاص وتخفيف العبء على القطاع الحكومي، لافتا إلى أن محافظة قنا قامت بتنظيم عدد 18 ملتقي توظيفي في الفترة الماضية بهدف تعزيز التواصل بين الشباب الباحث عن عمل والمنشآت التي تبحث عن عماله بجميع أنواعها ومهارتها وذلك للإسهام في توفير فرص عمل للشباب من الجنسين.
وأكد محمد فنجري وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما خاصا بإقامة العديد من ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل حقيقية ومتنوعة بالإضافة إلى توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين.
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