كلف اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية بالقيام بزيارات ميدانية لأسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة في منازلهم وتلبية مطالبهم كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة زيارة أسر الشهداء والمصابين من أفراد الجيش والشرطة في منازلهم حتى يشعرون بأن وطنهم الغالي مصر لن تنساهم.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة لن تنسى شهدائها الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، موضحا أنه يشعر بالفخر لكونه محافظاً للشرقية التي قدمت أكبر عدد من شهداء الوطن من الجيش والشرطة.

ودعا المحافظ الجميع للتكاتف والتلاحم من أجل التصدي للأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد.