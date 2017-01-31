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وفاة آمال بدوي مدير تحرير "أ ش أ" الأسبق عن عمر يناهز 75 عامًا‎
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وفاة آمال بدوي مدير تحرير "أ ش أ" الأسبق عن عمر يناهز 75 عامًا‎

الثلاثاء، 31 يناير 2017 04:15 م
خاص - محيط

غيب الموت اليوم  واحدة من أبرز أبناء مهنة الصحافة وقياداتها المخلصة بوكالة أنباء الشرق الأوسط الزميلة امال بدوي مدير التحرير الأسبق بالوكالة، والتي وافتها المنية، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 75 عامًا، بعد حياة مهنية حافلة بالجهد والعطاء المتميز.

وسيشيع الجثمان عقب صلاة ظهر غد الأربعاء من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وتخرجت الفقيدة الراحلة في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1962 ، وعملت فور تخرجها صحفية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وتدرجت في العمل بين أقسامها ومناصبها المختلفة، حتى عينت مديرًا للتحرير.

والفقيدة الراحلة حرم المرحوم المستشار حسن سناء الدين الشافعي رئيس محكمة الاستئناف سابقًا، ووالدة كلا من المستشار أيمن الشافعي رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة، والدكتور أحمد الشافعي الصيدلي بوزارة الصحة، والمهندس أشرف الشافعي مدير إدارة بشركة سيمنس الألمانية.

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